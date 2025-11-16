به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی از تصویب و مشخص شدن واردات برخی اقلام اساسی در هیئت دولت خبر داد و گفت: افزایش سهمیه کولبری و تسهیل در تردد مرزنشینان در جهت واردات کالا باید مورد توجه قرار گیرد.

کمال حسین پور در جلسه بررسی مشکلات گمرک تمرچین افزود: ما باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه مرزها، فرصت‌های اقتصادی مرزنشینان را افزایش دهیم و شرایطی فراهم کنیم که کالا‌های مورد نیاز مردم بدون دغدغه و با سرعت وارد کشور شود.

وی ادامه داد: این سیاست نه تنها به رشد اقتصادی منطقه کمک می‌کند، بلکه امنیت و آرامش مرز‌ها را نیز تضمین می‌کند.

خالد جنگجو، ناظر گمرکات آذربایجان غربی نیز ضمن اشاره به آماری از تجارت مرزی از گمرکات استان اظهار کرد: طی شش ماهه سال جاری بیش از شش میلیون دلار کالا از مرز تمرچین با رویه مرزنشینی صورت گرفته است که بیش از چهار میلیون دلار مربوط به واردات موز بوده است.

خسروپور، فرماندار پیرانشهر نیز ضمن تاکید بر استفاده حداکثری از ظرفیت مرز تمرچین از توسعه رویه‌های تجارت مرزی بخصوص تجارت مرزی خبر داد و گفت: فعال شدن رویه کوله‌بری در این مرز در بهبود معیشت مرزنشینان تاثیر مثبت گذاشته است و تنها مشکل این مرز ساماندهی تردد مرزی می‌باشد که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار دارد و به زودی برطرف می‌شود.