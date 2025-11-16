المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان، پایان کار تنها نماینده بدمینتون ایران
ژیلا مبشری نماینده بدمینتون کشورمان در بازیهای المپیک ناشنوایان با برگزاری دو رقابت، به کار خود در این بازیها پایان داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، دومین دیدار ژیلا مبشری در رقابتهای بدمینتون بازیهای المپیک ناشنوایان، امروز (۲۵ آبان) برگزار شد. در این رقابت، مبشری برابر حریفی از هند قرار گرفت و با نتیجه ۲ به صفر (۲۱ به ۱۸ – ۲۱ به ۱۱) متحمل شکست شد.
مبشری در حالی نتیجه این رقابت را واگذار کرد که در نخستین دیدار خود نیز با نتیجه ۲ به صفر برابر حریفی از ژاپن شکست خورده بود.
بدین ترتیب با شکست در دیدار دوم، مبشری به کار خود در المپیک ناشنوایان پایان داد. او تنها نماینده بدمینتون ایران در این دوره از بازیها بود.
بیستوپنجمین دوره بازیهای المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شده است و تا ۶ آذر ادامه خواهد داشت.