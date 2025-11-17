مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه ۱۰ هزار و ۲۶۰ نفر متقاضی جوانی جمعیت و تک واریزی در شهر زنجان ساماندهی شدند، گفت: از این تعداد ۷ هزار و ۲۰۰ نفر درکوی ارم و ۳ هزار و ۶۰ نفر هم در ثمین سه گروه بندی می‌شوند.

ساماندهی ۱۰ هزار و ۲۶۰ متقاضی جوانی جمعیت و تک واریزی در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین فر گفت: ۱۰ هزار و ۲۶۰ نفر متقاضی جوانی جمعیت و تک واریزی در شهر زنجان ساماندهی شدند که از این تعداد ۷ هزار و ۲۰۰ نفر در کوی ارم و ۳ هزار و ۶۰ نفر هم در ثمین سه گروه بندی می‌شوند.

وی با بیان اینکه دو هزار و ۲۶۰ نفر متقاضی جوانی جمعیت در زنجان هستند، گفت: از این تعداد یک هزار و ۸۰۰ نفر در پروژه ۳۷۰ هکتاری کوی ارم به کارگزاری مراجعه کرده و در حال گروه بندی هستند و تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۴ نیز قطعه بندی به گروه‌های دو نفره انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با بیان اینکه ۴۶۰ نفر از متقاضیان جوانی جمعیت در زنجان در ثمین ۳ به بنیاد مسکن مراجعه کرده و با نظر سنجی گروه بندی شدند، اظهار کرد: گروه بندی دو نفره در حال تکمیل است و با تمام ظرفیت در حال انجام است.

وی افزود: هم زمان با گروه بندی دو نفره متقاضیان جوانی جمعیت نیز عملیات خاکبرداری و آماده سازی در کوی ارم هم انجام می‌شود.

به گفته شاهین فر ۸ هزار متقاضی تک واریزی در شهر زنجان است که در پروژه ۳۷۰ هکتاری کوی ارم ۴ هزار متقاضی تک واریزی به کارگزاری مراجعه کرده و در حال گروه بندی هستند و تاپایان آذرماه امسال قرعه کشی قطعات به گروه‌های چهار نفره انجام می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، افزود: اخذ دستور نقشه نظام مهندسی همزمان با خدمات رسانی آب، فاضلاب، برق و گازو فرآیند صدور انجام می‌شود.

شاهین فر، افزود:همچنین در طرح ۱۰۰ هکتاری کوی ثمین حدود دو هزار و ۶۰۰ نفر متقاضی تک واریزی به بنیاد مسکن مراجعه کرده و با نظر سنجی گروه بندی دو نفره شدند.

شاهین فر گفت:احداث و تکمیل عملیات آماده سازی و خدمات پروانه ساختمانی تا پایان سال به اتمام می‌رسد.