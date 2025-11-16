دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود از صدور ضرب الاجل ۱۰ روزه برای ساماندهی وضعیت پسماند روستای حاجی کلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ صابر ذوالفقاری کریمی دادستان سرخرود گفت: با توجه به نارضایتی مردمی و گزارشات واصله در خصوص آتش زدن غیر قانونی پسماند و زباله در روستای حاجی کلای بخش سرخرود، با حضور و بازدید میدانی از محل، زباله سوزی را متوقف و پس از جمع آوری پسماند باقیمانده، ضرب الاجل ۱۰ روزه جهت ساماندهی و برطرف کردن مشکل پسماند در این منطقه صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب بخش سرخرود تاکید کرد: با توجه به انتشار دود و گاز ناشی از زباله سوزی غیر قانونی و اعلام نارضایتی از سوی اهالی چندین روستا در محدوده روستای حاجی کلای بخش سرخرود، در این خصوص پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل شده و در حال رسیدگی قانونی است.

ذوالفقاری کریمی خاطرنشان کرد: سوزاندن زباله و ضایعات، تهدیدی جدی برای بهداشت و سلامت افراد محسوب شده و بر این اساس برخورد دستگاه قضایی استان با افرادی که سلامتی مردم را با مخاطره مواجه کنند، جدی، قاطع و قانونی خواهد بود.