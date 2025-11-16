به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم ملی فوتبال قطع عضو ایران در آخرین دیدار خود با ازبکستان توانست قهرمان این دوره از مسابقات شده و جواز حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کاستاریکا را بدست آورد.

در پایان این دوره از مسابقات «علی ظفری» دروازه‌بان نهاوندی تیم ملی، بعنوان بهترین دروازه بان این دوره از رقابت‌ها نام گرفت.

مسابقات پارا آسیایی فوتبال قطع عضو به میزبانی جاکارتای اندونزی با قهرمانی تیم ملی کشورمان امروز به پایان رسید.