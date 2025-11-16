پخش زنده
ورزشکار مهابادی دو نشان طلای مسابقات کشوری را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکزمهاباد؛ رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان مهاباد گفت: آریا مامعبدالله ورزشکار ملی پوش این شهرستان در مسابقات لیگ باشگاههای کشور در بخشهای ترامپولین و DMT بزرگسالان به مقام نخست رسید.
صدیق عزیزی افزود: تیم هیئت ژیمناستیک مهاباد با چهار ورزشکار در این دوره از رقابتهای لیگ باشگاههای کشور حضور یافت و آریا مام عبدالله از ورزشکاران صاحب نام مهاباد در دو بخش ترامپولین و DMT عناوین قهرمانی خود را تکرار کرد.
عزیزی اظهار کرد: رادین اسلامیان دیگر ورزشکار نوجوان مهابادی، توانست به دیدار نهایی رده سنی زیر ۱۴ سال راه یابد و با وجود توقف در مرحله نهایی، نمایش فنی مناسبی ارائه کرد.
وی گفت: مادیار محمودی دیگر نماینده شهرستان هم موفق شد در جایگاه نهم کشور قرار گیرد و صهیب درویش برای نخستین بار در این رقابتها حضور داشت.
عزیزی افزود: هدایت تیم هیئت ژیمناستیک مهاباد در این دوره از مسابقات بر عهده ناصر هشیاری، مربی تیم ملی و مدرس فدراسیون بود.
رئیس هیئت ژیمناستیک شهرستان مهاباد، با بیان اینکه مسابقات لیگ باشگاههای کشور با حضور ۲۴۰ ورزشکار و ۲۴ تیم برگزار شد، گفت: این قهرمانیها، انگیزهای برای ورزشکاران جوان شهرستان و زمینهساز رشد بیشتر ژیمناستیک در منطقه خواهد بود.