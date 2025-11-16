در دیدار نماینده تربت حیدریه با معاون وزیر راه و شهرسازی، بر ضرورت تقویت بودجه طرح‌های توسعه‌ای اطراف حرم رضوی و اجرای طرح حریم رضوی با تمرکز بر رویکرد اجتماعی و تسهیل تردد زائران تأکیدشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در نشست مشترک محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه، با عبدالرضا گلپایگانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، حمایت مجلس از افزایش اعتبارات طرح های شاخص پیرامون حرم رضوی مطرح شد.

این دیدار با هدف پیگیری توسعه زیرساخت‌های مهمی همچون پارکینگ‌های پیرامونی و مسیرهای تردد زائران برگزار شد.

نماینده تربت حیدریه با تأکید بر ضرورت همسویی توسعه کالبدی با شأن زائران، از تمایل مجلس برای افزایش سهم اعتبارات بازآفرینی شهری در این محدوده خبر داد.

وی خواستار مشارکت فعال شرکت بازآفرینی و همکاری نزدیک با شهرداری مشهد برای احیای رواق‌ها، صحن‌ها و مسیرهای دسترسی شد.

گلپایگانی نیز با ارائه گزارشی از وضع طرح های توسعه‌ای گود ناجا، بر نیاز این طرح ها به پشتیبانی مداوم مجلس و ورود جدی‌تر شهرداری تأکید کرد.

او با اشاره به چالش‌های تملکات سال‌های گذشته گفت: طرح جدید بر پایه رویکرد اجتماعی و حفظ منافع زائران بازآفرینی خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین اعلام کرد: با توجه به ۹۹ روز زیارتی در تقویم کشور، طرح حریم رضوی در دولت چهاردهم به‌عنوان یک برنامه ملی برای مدیریت جمعیت زائران تعریف شده است.

وی خاطرنشان کرد: این طرح علاوه بر ارتقای خدمات زیارتی، باید به حفظ تراز اقتصادی طرح ها نیز توجه کند.

در ادامه نشست، دو طرف بر انجام مطالعات میدانی و سنجش اجتماعی پیش از آغاز فاز اجرایی جدید توافق کردند.

هدف از این مطالعات، ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری پایدار و اجرای مرحله‌ای طرح با حفظ منافع عمومی و اقتصادی اعلام شد.