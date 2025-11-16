پخش زنده
روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش ویژه برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی ۱۴۰۴ در کیش را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: عضویت در کتابخانههای کیش از ۲۴ تا ۳۰ آبان گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی رایگان است.
علاقمندان میتوانند برای نام نویسی و عضویت در کتابخانهها به سامانه Book.kish.ir مراجعه کنند.
کارگاههای فرهنگی و هنری ویژه مدارس با عنوان سفر به سرزمین قصهها از امروز تا چهارم آذر برگزار میشوند.
دانش آموزان از ساعت ۹ تا ۱۱ با مراجعه به فرهنگسرای سنایی میتوانند از کارگاهها بهرهمند شوند.
ایستگاه تبادل کتاب و اهداء کتاب به مناطق محروم گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، چهارشنبه و پنجشنبه ۲۸ و ۲۹ آبان در کیش برپا میشود.
علاقمندان میتوانند از ساعت ۱۹ به اسکله تفریحی مراجعه کنند.