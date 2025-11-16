مؤسسه خیریه «حس مهر» مجموعه‌ای از تجهیزات پزشکی به ارزش ۱ میلیارد و ۲۱۱ میلیون تومان را به بیمارستان حشمتیه اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بیمارستان حشمتیه سبزوار گفت: این اقدام خیرخواهانه شامل خرید یک دستگاه اکوکاردیوگرافی به ارزش ۵۵۰ میلیون تومان، به‌ همراه یک پروب اطفال، پنج تخت بیمارستانی و یک دستگاه نبولایزر دارویی به ارزش ۶۶۱ میلیون تومان است.

دکتر سهیلی رئیس افزود: این تجهیزات نقش مؤثری در ارتقای کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی، به‌ ویژه در حوزه قلب و مراقبت از بیماران خردسال، ایفا خواهد کرد و بهبود روند خدمت‌رسانی در بیمارستان را به‌صورت ملموس تسریع می‌بخشد.