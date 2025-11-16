بدون تلفات جانی، با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیر عامل پالایشگاه امام خمینی شازند از پایان رسمی بزرگ‌ترین اورهال پالایشگاه‌های کشور در پالایشگاه شازند خبر داد.

رضا چراغی با بیان این که ما در پالایشگاه امام خمینی شازند بزرگترین تعمیرات اساسی در سطح کشور را تجربه کردیم، خدا را به علت پایان یافتن تعمیرات سپاس گفت و افزود: به لطف پروردگار، این تعمیرات بدون تلفات جانی و با کمترین هزینه و بالاترین کیفیت انجام شد.

چراغی ابراز داشت: امیدواریم که در هفته جاری تولیدات این واحد‌ها آغاز شود و بتوانیم بخشی از میزان سوخت مصرفی کشور را از طریق پالایشگاه تامین کنیم.

او گفت: نزدیک به ۵۵۰۰ نفر در این دوره از تعمیرات به کار مشغول بودند.

چراغی این را هم گفت که دو واحد در این میان اهمیت زیادی داشتند؛ یکی واحد آیزوماکس که بخشی از سوخت را تامین می‌کرد و دیگری، واحد RFCC بود که یک واحد پیچیده است که با لطف خدا، پس از بازسازی، تعمیرات و تامین تجهیزات توانستیم اورهال این واحد‌ها را نیز هم به خوبی محقق کنیم.