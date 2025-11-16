به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیزدهمین جلسه از دهمین فصل پاتوق فیلم کوتاه، روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ساعت ۱۷ با نمایش ۴ فیلم کوتاه در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار خواهد شد.

در این جلسه از فصل دهم پاتوق که توسط انجمن سینمای جوانان ایران برگزار می‌شود، فیلم‌های کوتاه «تونل» ساخته احسان امینی، «چولیبولی» ساخته مانا پاک سرشت، «رویاساز» ساخته مشترک میلاد کیایی و محسن مهری درویی از ایران و فیلم کوتاه «دیروز، امروز، فردا» ساخته اورهان دده از کشور ترکیه روی پرده می‌روند.

فاطمه شاه بنده منتقد سینما، کارشناس این جلسه از پاتوق فیلم کوتاه خواهد بود که پس از اکران آثار با کارگردان‌های فیلم‌های کوتاه به نمایش درآمده به گفت‌و‌گو می‌نشیند و آثار را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

برنامه‌های پاتوق علاوه بر نمایش و نقد فیلم و حضور مهمانان ویژه، شامل معرفی کتاب‌های سینمایی به‌منظور گسترش مطالعات و شناخت عمیق‌تر سینما نیز خواهد بود.

هنرجویان و فعالان سینمای کوتاه و عموم مخاطبان برای پیش‌خرید بلیت تمام آثار فصل دهم پاتوق فیلم کوتاه می‌توانند با عضویت در باشگاه مخاطبان انجمن سینمای جوانان ایران از تخفیف و مزایای عضویت در باشگاه برخوردار شوند.