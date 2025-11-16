پخش زنده
فرماندار اردبیل از آغاز پرداخت وام از محل تسهیلات ویژه سفر رییسجمهور، تبصره ۱۵، تبصره ۱۸ و سایر منابع با هدف توسعه اشتغال و تولید به متقاضیان واجد شرایط در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز یکشنبه در نشست کارگروه اشتغال اردبیل اظهار کرد: این اقدام حمایتی با هدف رونق تولید و اشتغال و تحقق تاکیدات سفر رییسجمهور در اردبیل مبنی بر پرداخت هدفمند تسهیلات اشتغالآفرینی اجرا میشود.
وی با بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار جزو اولویتهای اساسی در اردبیل است، افزود: تسهیلات اختصاصی قرار است پس از بررسیهای لازم با هماهنگی فرمانداری و دستگاههای مربوطه پرداخت شود تا رونق اشتغال، اقتصاد و تولید در منطقه تسریع شود.
فرماندار اردبیل با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت سرمایهگذاران بخش خصوصی، اضافه کرد: شناسایی و اولویتبندی طرحها در این راستا ضروری است تا بر اساس آن نسبت به انجام اقدامهای لازم و برنامههای حمایتی تلاش شود.
قلندری همچنین با اشاره به لزوم تدوین و اجرای برنامههای کارگروه اشتغال اردبیل با محوریت ظرفیتهای بومی گفت: دستگاههای اجرایی باید در عملکرد و فعالیت خود با یکدیگر هماهنگی و تعامل داشته باشند و نسبت به اطلاعرسانی برنامههای مهم و فعالیتهای تاثیرگذار خود اقدام کنند.