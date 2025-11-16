معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی همدان گفت: در این استان، ۹۴۸ مادر باردار با اجرای طرح نفس از سقط جنین خود انصراف دادند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد به‌نشان افزود: همکاری با مرکز مردمی نفس (نجات فرزندان سقط) و حمایت از فعالیت‌های موسسه با تامین فضای فیزیکی، نیروی انسانی و حمایت مالی انجام شده است.

او تصریح کرد: نتیجه این همکاری انصراف ۹۴۸ مورد از مادران باردار متقاضی انجام سقط بود که ۶۰۰ مورد منجر به زایمان و تولد فرزند شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی همدان با بیان اینکه هشت مرکز نفس در شهرستان‌های تابعه به منظور انصراف از سقط عمدی جنین راه اندازی شده است، گفت: ۲۶ مورد تخلف در خصوص سقط عمدی جنین شناسایی شده که در این باره سه مرکز متخلف از ابتدای ابلاغ قانون جوانی جمعیت پلمب شده است.