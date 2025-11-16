به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: محصول زعفران از ۳۵ هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۴۰ کیلوگرم زعفران از تولید شود.

مهدی امینی با بیان اینکه با توجه به خشکسالی و گرمای هوا زعفران نسبت به پارسال کاهش یافته است افزود: متوسط برداشت زعفران در هر هکتار چهار کیلوگرم است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده با بیان اینکه برداشت زعفران در این شهرستان تا اوایل آذرماه ادامه دارد افزود: کم آب بر بودن و صرفه اقتصادی بالا از جمله مزیت‌های کاشت این محصول به شمار می‌رود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.