کشاورزان آبادهای مشغول برداشت زعفران از ۳۵ هکتار مزارع خود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده گفت: محصول زعفران از ۳۵ هکتار مزارع این شهرستان در حال برداشت و پیش بینی میشود بیش از ۱۴۰ کیلوگرم زعفران از تولید شود.
مهدی امینی با بیان اینکه با توجه به خشکسالی و گرمای هوا زعفران نسبت به پارسال کاهش یافته است افزود: متوسط برداشت زعفران در هر هکتار چهار کیلوگرم است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آباده با بیان اینکه برداشت زعفران در این شهرستان تا اوایل آذرماه ادامه دارد افزود: کم آب بر بودن و صرفه اقتصادی بالا از جمله مزیتهای کاشت این محصول به شمار میرود.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.