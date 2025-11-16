نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران از تمهیدات اندیشیده شده برای آغاز ساخت راه آهن چشمه ثریا- ترکیه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براهمیت ساخت راه آهن چشمه ثریا - ترکیه در منطقه گفت: مقدمات ساخت این مسیر مهم ریلی در حال انجام است و بزودی شاهد آغاز عملیات اجرایی این طرح در استان خواهیم بود.

عمر علیپور در ادامه خاطر نشان کرد : مسیر ریلی مرند – چشمه ثریا – ترکیه یکی از کریدورهای مهم ریلی کشور است که چین را از طریق ایران به اروپا متصل خواهد کرد.

به گفته وی کنسرسیومی از کشور‌های مختلف اجرای این طرح را بر عهده خواهند گرفت و نمایندگا مردم نیز برای آغاز مراحل اجرایی آن تمام قد در کنار دولت می ایستند.

علیپور ادامه داد: طبق برنامه ریزی انجام شده، این طرح بین ۲ تا چهار سال پس از آغاز مراحل اجرایی آن به بهره برداری خواهد رسید و زمینه را برای شکوفایی حوزه تجارت بین المللی منطقه فراهم می‌کند.

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی همچنین از بهره برداری ۱۲ کیلومتر از مسیر ایواوغلی – گیت منطقه آزاد ماکو خبر داد و اظهار کرد: ۵۲ کیلومتر از این مسیر باقی مانده که عملیات اجرایی آن به صورت شبانه روزی در دست انجام است.

علیپور گفت: شاهد یک جهاد جاده سازی در آذربایجان‌غربی به خصوص شمال این استان هستیم و امیدواریم این طرح‌های حیاتی به زود تکمیل و وارد فاز بهره برداری شود.

نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از رسانه‌ها در ایجاد فضای همدلی و اتحاد در جامعه، بیان کرد: در فضایی که دشمنان به دنبال ایجاد فضای یاس و نا امیدی در جامعه هستند، رسانه‌های می‌توانند با تقویت فضای امید و همدلی، در پیشرفت و آبادنی کشور نقش آفرینی کنند.