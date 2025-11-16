هزاران پزشک شاغل در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس، در اعتراض به شرایط شغلی و دستمزد‌ها و کمبود امکانات دست به اعتصاب زدند که به لغو هزاران عمل جراحی و معاینه بیماران منجر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پزشکان در انگلیس در اعتراض به آنچه که بی توجهی دولت به خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی خود خواندند اعتصاب پنج روزه‌ای را در سراسر این کشور آغاز کردند که واکنش دولت را در پی داشته است.

وس استریتینگ وزیر بهداشت انگلیس در واکنش به اعتصاب پزشکان می‌گوید: اصلاحات مورد نظر پزشکان زمان می‌برد و اعتصاب پزشکان واقعا غیر لازم است و به نظام بهداشت و درمان و سلامت بیماران آسیب می‌زند.

پزشکان خسته از شرایط کاری دشوار اما، دولت را مسئول ایجاد این شرایط می‌دانند و می‌گویند: محقق نشدن وعده‌های دولت در توجه به معیشت پزشکان و نیز تامین نیرو و امکانات لازم، جان بیماران را به مخاطره انداخته و آنان را به اعتصاب جدید واداشته است، اعتصابی که در سال‌های اخیر بار‌ها تکرار شده است.

یک عضو انجمن صنفی بیمارستان‌های دولتی انگلیس می‌گوید: دولت خود مردم را به سوی اعتصاب سوق داده است.

وی می‌افزاید: دولت کلی پول صرف جنگ‌ها و نوسازی سلاح‌های هسته‌ای می‌کند اما حاضر نیست دستمزد کادر درمان کشور را که سال هاست متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است ترمیم کند.

آخرین باری که پزشکان بیمارستان‌های دولتی انگلیس دست به اعتصاب زدند، با اینکه ۹۳ درصد از فعالیت‌های برنامه ریزی شده را حفظ کرده بودند، بیش از ۵۴ هزار عمل جراحی و معاینه بیماران لغو شد.

سازمان نظام پزشکی انگلیس از همکاری نکردن دولت در رسیدگی به درخواست‌ها شاکی است.

دکتر ملیسا رایان از روسای سازمان نظام پزشکی انگلیس می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد نظام بهداشت و درمان را متحول و تقویت کند، باید به کارکنان این بخش و خواسته هایشان توجه کند، پزشکان عاشق این شغل و درمان بیمارانند و هیچ پزشکی دوست ندارد اعتصاب کند بنابراین وزارت بهداشت و درمان باید با پزشکان گفت‌و‌گو کند.

از ۷۷ هزار پزشک شاغل در بیمارستان‌های دولتی انگلیس، هزاران نفر در این اعتصاب ۵ روزه شرکت دارند که نشان از آینده نامعلوم نظام درمان این کشور دارد.

انگلیس سالهاست با بحران در نظام بهداشت و درمان دست به گریبان است، کمبود هزاران پزشک و افزایش فشار کاری بر پزشکان از یک سو و کمبود امکانات درمانی سبب شده شمار زیادی از پزشکان در انگلیس دست به مهاجرت بزنند، شرایطی که صف بیماران منتظر درمان در این کشورِ دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان را هر روز طولانی‌تر کرده است.

بر اساس آمار سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در ماه گذشته میلادی، ۷ میلیون و ۳۹۰ هزار بیمار در این کشور در صف انتظار قرار داشتند تا زمانی برای ملاقات با پزشکان، آزمایش یا عمل جراحی برایشان معین شود، با این اعتصاب ها فهرست بیماران منتظر درمان و نیز زمان معطلی آنان بیشتر خواهد شد.