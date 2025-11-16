از ابتدای آذرماه، پرداخت نقدی کرایه اتوبوس در قزوین متوقف می‌شود و مسافران تنها با کارت بانکی، کارت شهروند یا تلفن همراه می‌توانند هزینه سفر خود را بپردازند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ شرکت واحد اتوبوسرانی قزوین با ۱۴۰ دستگاه اتوبوس روزانه حدود ۵۰ هزار مسافر را جابه‌جا می‌کند. تاکنون کرایه‌ها به دو صورت نقدی و کارتی دریافت می‌شد؛ کرایه نقدی سه هزار و پانصد تومان و کرایه کارتی سه هزار و دویست تومان بود.

به گفته مسئولان، از ابتدای آذرماه پرداخت نقدی به طور کامل حذف خواهد شد و مسافران باید از کارت‌های بانکی، کارت شهروند یا تلفن همراه برای پرداخت استفاده کنند. این طرح با هدف تسهیل پرداخت، کاهش ترافیک و جلوگیری از مشکلات پول خرد اجرا می‌شود.

مسافران می‌توانند کارت‌های خود را شارژ کرده یا با استفاده از کد QR و دستگاه‌های نصب‌شده در اتوبوس‌ها، کرایه را به راحتی پرداخت کنند. همچنین کارت‌های بانکی پس از فعال‌سازی قابلیت استفاده به عنوان کیف پول را خواهند داشت.

شهروندان و رانندگان اجرای این طرح را مثبت ارزیابی کرده‌اند و معتقدند پرداخت الکترونیکی سرعت و سهولت بیشتری دارد. سایر شهر‌ها نیز در انتظار نتایج اجرایی این طرح در قزوین هستند.