رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از بازگشت مالکیت ۶۰ هزار هکتار زمین به کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:در اجرای قانون رفع تداخلات از یکهزار و ۶۰۰ پلاک در استان،بیش از یکهزار و ۴۰۰ پلاک رسیدگی شده که مالکیت بیش از ۶۰ هزار هکتار از زمین های زراعی به کشاورزان بازگردانده شده است.
نامدار صیادی در حاشیه ی بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از مجتمع ماهوردشت افزود:طی سال جاری بیش از ۵۵ فقره مجوز تغییر کاربری را برای طرحهایی در حوزههای کشاورزی و صنعتی صادر کردهاند.
وی بیان کرد:همچنین در حوزه انرژی تجدیدپذیر با هدف تأمین انرژی پاک، بیش از ۱۰ فقره مجوز صادر شده است.
صیادی گفت:بیش از ۴۷۰ هکتار زمین در استان یکپارچه و تجمیع شده که امیدواریم این روند تداوم یابد و شاهد ایجاد قطعات اقتصادی در بخش کشاورزی استان باشیم.