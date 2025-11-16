به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت:در اجرای قانون رفع تداخلات از یکهزار و ۶۰۰ پلاک در استان،بیش از یکهزار و ۴۰۰ پلاک رسیدگی شده که مالکیت بیش از ۶۰ هزار هکتار از زمین های زراعی به کشاورزان بازگردانده شده است‌.

نامدار صیادی در حاشیه ی بازدید اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از مجتمع ماهوردشت افزود:طی سال جاری بیش از ۵۵ فقره مجوز تغییر کاربری را برای طرحهایی در حوزه‌های کشاورزی و صنعتی صادر کرده‌اند.

وی بیان کرد:همچنین در حوزه انرژی تجدیدپذیر با هدف تأمین انرژی پاک، بیش از ۱۰ فقره مجوز صادر شده است.

صیادی گفت:بیش از ۴۷۰ هکتار زمین در استان یکپارچه و تجمیع شده که امیدواریم این روند تداوم یابد و شاهد ایجاد قطعات اقتصادی در بخش کشاورزی استان باشیم.