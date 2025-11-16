پخش زنده
همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، از کتابداران نمونه آباده تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندار ویژه شهرستان آباده گفت: همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی، در مراسمی از کتابداران برتر در این شهرستان قدردانی شد.
ابراهیم رحیمی افزود: طرح توسعه و تکمیل کتابخانههای شهرهای بهمن و ایزدخواست در حال اجرا است و توسعه کتابخانه سورمق و بازسازی کتابخانه صداقت کیش آباده در آیندهای نزدیک در دستور کار قرار خواهد گرفت.
شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.