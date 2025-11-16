پخش زنده
امروز: -
سامانههای نوین اندازهگیری و سنجش آب در کانال غرب، کانال شرق و سد تنظیمی–انحرافی دز با تکیه بر تجهیزات دانشبنیان و تولید داخل نصب و راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آرش محجوبی، معاون شبکههای آبیاری و زهکشی، گفت: تجهیز نقاط درونشبکهای با بهرهگیری از ادوات سنجش دانشبنیان و تولید داخل به منظور رفع نیازهای اساسی و راهبردی سازمان و کاهش وابستگی به تجهیزات خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: برای پیشبرد اهداف یاد شده مقرر شد احمدرضا میرابزاده، رئیس گروه سنجش و توزیع آب در شبکههای آبیاری، وظیفه اجرایی نصب ادوات سنجش موردنظر را برعهده بگیرد؛ ادوات سنجش موردنیاز در سد تنظیمی–انحرافی دز، کانال W۱ (غرب دز) و آبگیر شرق سد نصب و راهاندازی شده است.
قابلیتهای ایجادشده با نصب سامانههای سنجش
در ادامه، اسماعیل آرزومند، مدیر دفتر نظارت بر بهرهبرداری از تأسیسات آب سازمان، با اشاره به ویژگیهای سیستمهای نصبشده گفت: با نصب و راهاندازی ادوات سنجش گشودگی بر روی دریچههای ورودی کانال غرب و نیز نصب ارتفاعسنج در مخزن سد تنظیمی انحرافی دز و آبگیر شرق، این قابلیت فراهم شده است که مقدار دبی عبور لحظهای براساس میزان گشودگی دریچهها و با لحاظ ارتفاع آب سد، بهصورت لحظهای و برخط ثبت و به سامانه هدف ارسال شود.
وی افزود: در لاگر دستگاههای مذکور قابلیتهایی وجود دارد که تغییرات مفهومی برنامهریزیشده و حتی رخدادهای خارج از برنامه زمانبندی را نیز به سامانه هدف ارسال میکند.
صرفهجویی مالی چشمگیر و توسعه طرح
احمد رضا میرابزاده، رئیس گروه سنجش و توزیع آب در شبکههای آبیاری سازمان آب و برق خوزستان، نیز درخصوص ارزش اقتصادی این پروژه بیان کرد: هزینه تهیه نمونه مشابه ادوات خارجی برای نقاط یاد شده حدود ۳۰ میلیارد ریال است؛ در حالی که ابزار نصبشده که تولید داخل کشور است، تنها حدود ۳۰۰ میلیون ریال هزینه داشته است.
وی افزود: در این مرحله، علاوه بر راهاندازی ادوات سنجش مذکور، بخشی از نقاط هدف موردنیاز برای تجهیز شبکههای آبیاری و زهکشی ناحیه شمال و سایر شرکتهای بهرهبرداری نیز در حال اجراست که بهزودی در این خصوص اطلاعرسانی خواهد شد.