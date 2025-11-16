به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، بیست‌وپنجمین دوره لیگ برتر والیبال زنان باشگاه‌های ایران قرار بود از یکم آذر با حضور ۱۲ تیم در گروه یک: سایپا تهران، نفت امیدیه، ماجان مازندران، کلینیک دکتر فرهاد، صنعت مس رفسنجان و مقاومت شهرداری تبریز و گروه دو: فولاد مبارکه سپاهان، ملوان تهران، پدیده صنعت اوج گلپایگان، شاهین بندرعامری، مهرگان شیراز و شهر آرکا البرز در کشور آغاز شود که با توجه به درخواست برخی باشگاه‌ها به دلیل حضور ملی پوشان تیم‌ها در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی، سازمان لیگ فدراسیون والیبال در اطلاعیه‌ای از تعویق یک هفته‌ای این رقابت‌ها خبر داد.

بر این اساس هفته نخست لیگ برتر زنان شنبه هشتم آذر با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز می‌شود و بر اساس برنامه، ششم دی دور رفت این رقابت‌ها به پایان خواهد رسید و از هفتم تا ۱۴ دی با آغاز تعطیلات نیم فصل، تیم‌ها فرصت دارند نقل و انتقالات خود را انجام دهند تا از سه شنبه ۱۶ دی رقابت‌های خود را در دور برگشت آغاز کنند.

برنامه کامل دور رفت لیگ برتر والیبال زنان سال ۱۴۰۴ متعاقبا اعلام می‌شود.