به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، یلدا ولی نژاد عضو تیم ملی تکواندو بانوان ایران در وزن منهای ۷۰ کیلوگرم در نخستین مبارزه خود در ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی به مصاف «جنچر» از ترکیه رفت و در دو راند پیاپی حریف خود را شکست داد و راهی مرحله نیمه نهایی شد.

ولی نژاد دور نخست استراحت داشت. وی برای صعود به دیدار پایانی باید با «آنیاناچو» از نیجریه مبارزه کند.

امروز همچنین روژان گودرزی دیگر نماینده تیم ملی تکواندو بانوان ایران در مرحله یک چهارم نهایی وزن منهای ۵۱ کیلوگرم به دیدار «الیف آکگل» نایب قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان از ترکیه رفت و ۲ بر یک نتیجه را واگذار کرد تا برای کسب مدال برنز شانس خود را در جدول بخت مجدد آزمایش کند. وی در نخستین مبارزه خود «شایلوبکووا» از قرقیزستان را شکست داده بود.

در مسابقات امروز بخش مردان هم، علی اصغر علی مرادیان در وزن ۶۰- کیلوگرم و امیررضا صادقیان در مثبت ۸۲ کیلوگرم با کسب دو پیروزی متوالی راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

تیم ملی تکواندو در روز نخست توسط ساینا کریمی یک مدال طلا، هستی محمدی و علی خوش روش هم دو برنز کسب کرد.