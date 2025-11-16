پخش زنده
امروز: -
مدیر مخابرات منطقه خوزستان گفت: با توسعه زیرساخت شبکه فیبر نوری، عملیات اجرایی طرح اختصاصی اتصال ۵ بانک و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شادگان به شبکه فیبر مخابرات انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رحیم فلاح زاده اظهار کرد: با هدف ارتقای پایداری شبکه، افزایش ظرفیت پهنای باند و فراهمسازی زیرساختهای ارتباطی نوین، پروژه توسعه و ایجاد زیرساخت شبکه فیبر نوری در شهرستان شادگان با موفقیت اجرا شد.
وی افزود: در این طرح، علاوه بر توسعه مسیرهای فیبر نوری در نقاط مختلف شهرستان، حفاری، کابلکشی و نصب تجهیزات فنی نوری و عملیات پیوستگی این تجهیزات و اتصال فیبر نوری از مرکز مخابراتی امام (ره) به شعب بانک ملی، ملت، تجارت، مسکن و توسعه تعاون واقع در بازار خیابان امام (ره) و نیز اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی و عملیاتی شد و ضمن بهرهمندی از خدمات ارتباطی پایدار، امن و پرسرعت مبتنی بر فناوری فیبر نوری، امکان ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان فراهم شد.
فلاح زاده ادامه داد: این اقدام در راستای اجرای سیاستهای شرکت مخابرات ایران در منطقه خوزستان برای توسعه زیرساخت شبکه و پشتیبانی از خدمات دولت الکترونیک، تسهیل ارائه خدمات بانکی و اداری و ارتقای کیفیت ارتباطات در شهرستانهای استان صورت گرفته است.
وی یادآور شد: مخابرات منطقه خوزستان همچنان با جدیت برنامههای توسعه زیرساخت و گسترش شبکه فیبر نوری در سایر مناطق استان را دنبال میکند.