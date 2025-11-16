پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای صیادی پره مازندران از صید ۳۶۰ تن ماهی توسط ۴۲۰۰ صیاد در ۴۵ روز گذشته خبر داد و گفت: امسال شاهد تغییر ترکیب صید و افزایش چشمگیر ماهی سفید هستیم.
خشایار نوایی با اشاره به تغییرات ترکیب صید ماهیان استخوانی گفت: در دو دهه گذشته ۸۵ درصد صید را گونه «کفال» تشکیل میداد، اما امسال شاهد صید چشمگیر گونه «سفید» در تور صیادان هستیم.
وی رهاسازی ۱۲۰ میلیون بچه ماهی با محوریت گونه سفید و تغییرات اقلیمی را از دلایل این تغییر برشمرد و افزود: تغییرات آبوهوایی سبب تغییر دمای آب و جهت باد شده و گونه سفید را به مناطق جنوبی دریای خزر هدایت کرده است.
باقری، رییس اداره شیلات ساری نیز بارندگی اوایل پاییز را دلیل دیگر این اتفاق دانست و گفت: با ورود آب شیرین بیشتر به دریا، ماهیان به سمت رودخانهها کوچ کرده و به تور صیادان افتادهاند.
گزارش از حامد گلی