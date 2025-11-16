مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: سامانه جامع عملیات بندری به منظور نوسازی فرایند‌های بندری کشور با حضور مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) به طور رسمی راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو در آیین بهره‌برداری از این سامانه در بندر امام خمینی (ره) اظهار کرد: استقرار این سامانه در بندر امام خمینی (ره) نه‌تنها ظرفیت عملیاتی استان خوزستان را افزایش می‌دهد بلکه آغاز فصل تازه‌ای از مدیریت هوشمند، کارآمد و داده‌محور در عرصه بندری کشور است.

وی افزود: از این پس تمام فرآیند‌های بارگیری، ثبت اطلاعات و هماهنگی بین اپراتور‌ها و دستگاه‌های خدماتی از طریق یک پنل مرکزی انجام می‌شود که کاهش چشمگیر زمان و خطا‌های انسانی را به دنبال دارد.

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد: سامانه جامع عملیات بندری، ستون فقرات تحول دیجیتال در بنادر ایران است.

سعید خرسندی افزود: با اتصال این سامانه به شبکه‌های ملی تجارت و گمرک، کل زنجیره خدمات بندری به‌صورت برخط رصد و تحلیل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: داده‌های عملیاتی اکنون در اختیار مدیران قرار دارد و امکان تصمیم‌سازی مبتنی بر پیش‌بینی ترافیک کالا و برنامه‌ریزی اسکله‌ها فراهم شده است.

سرپرست معاونت امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی نیز در این نشست بر نقش سامانه در تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و حذف گلوگاه‌های تکراری در فرآیند‌های تعرفه و مجوز تاکید کرد.

محمد شکیبی‌نسب توضیح داد: راه‌اندازی سامانه جامع، سبب افزایش سرعت گردش کالا، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای شفافیت مالی در بنادر کشور می‌شود.

این نشست که به عنوان آغاز فاز دوم طرح ملی هوشمندسازی بنادر کشور است با هدف تحقق شعار «بندری هوشمند، اقتصادی پویا و پایدار» در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است.

سامانه جامع عملیات بندری با هدف یکپارچه‌سازی، هوشمندسازی و تسریع عملیات تخلیه و بارگیری طراحی شده و به گفته‌ی مسئولان، نقطه آغاز دوره‌ای نو در اقتصاد دیجیتال بنادر ایران است.