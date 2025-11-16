پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال، سهمیه ایران در فصل آینده لیگ نخبگان آسیا را یک + یک اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی زارعی رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال، اظهار داشت: سهمیه فوتبال ایران برای فصل آتی لیگ نخبگان آسیا، یک + یک (یک سهمیه مستقیم و یک سهمیه پلیآف) است که در این راستا پیشنهاد خودمان را برای چگونگی تخصیص سهمیهها به هیات رئیسه فدراسیون فوتبال ارائه کردهایم که بر اساس فرآیند سال گذشته است.
گفتنی است، در فصل جاری فوتبال آسیا تیم تراکتور پس از قهرمانی در لیگ برتر با سهمیه مستقیم راهی لیگ نخبگان آسیا شد و با این شرایط به نظر میرسد سهمیه فوتبال ما در فصل آتی به این شرح خواهد بود.
قهرمان لیگ برتر - سهمیه مستقیم لیگ نخبگان
تیم دوم لیگ برتر - سهمیه پلیآف لیگ نخبگان
قهرمان جام حذفی - سهمیه سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا