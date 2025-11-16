کبدی بانوان قهرمانی جهان؛ مصاف تیمهای ایران و لهستان در گام نخست
تیم ملی کبدی بانوان کشورمان در نخستین دیدار در رقابتهای قهرمانی جهان به مصاف تیم لهستان میرود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مراسم قرعه کشی دومین دوره مسابقات کبدی بانوان قهرمانی جهان در بنگلادش برگزار شد و تیم ملی کشورمان در نخستین بازی مرحله گروهی خود فردا (۲۶ آبان) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت ایران به مصاف لهستان میرود.
برنامه مسابقات تیم ملی ایران؛
سه شنبه ۲۷ آبان (مرحله گروهی)
ایران _ کنیا ساعت ۱۵:۳۰ بوقت ایران
چهارشنبه ۲۸ آبان (مرحله گروهی)
ایران _ زنگبار ساعت ۱۲:۳۰ بوقت ایران
پنجشنبه ۲۹ آبان (مرحله گروهی)
ایران _ چین تایپه ساعت ۱۲:۳۰ بوقت ایران
شنبه یکم آذر (مرحله گروهی)
ایران _ نپال ساعت ۷:۰۰ بوقت ایران
دومین دوره مسابقات کبدی بانوان قهرمانی جهان با حضور ۱۱ تیم از فردا به میزبانی بنگلادش آغاز میشود.