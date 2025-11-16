پخش زنده
امروز: -
سرپرست شرکت مخابرات گلستان گفت: تلفنهای ثابت بدون پرداخت هیچهزینهای از بستر سیم مسی قدیمی به شبکه فیبر نوری منتقل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ بهرام عیدی گفت: تمام خدمات اجرای این طرح از جمله کابلکشی داخلی منازل، تجهیزات و مبدلهای تلفن رایگان ارائه خواهد شد.
او گفت: اجرای طرح جایگزینی شبکه مسی با فیبرنوری که پیشتر قرار بود پنجسال به سرانجام برسد سه ساله تکمیل خواهد شد.
سرپرست شرکت مخابرات گلستان همچنین گفت: در گرگان ۵۰ درصد منطقه زیر پوشش فیبر نوری قرار گرفت و بین ۳ تا ۵ سال آینده این طرح تکمیل میشود.