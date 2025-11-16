سرپرست شرکت مخابرات گلستان گفت: تلفن‌های ثابت بدون پرداخت هیچ‌هزینه‌ای از بستر سیم مسی قدیمی به شبکه فیبر نوری منتقل می‌شوند.

انتقال رایگان تلفن‌های ثابت از بستر سیم مسی قدیمی به شبکه فیبر نوری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ بهرام عیدی گفت: تمام خدمات اجرای این طرح از جمله کابل‌کشی داخلی منازل، تجهیزات و مبدل‌های تلفن رایگان ارائه خواهد شد.

او گفت: اجرای طرح جایگزینی شبکه مسی با فیبرنوری که پیش‌تر قرار بود پنج‌سال به سرانجام برسد سه ساله تکمیل خواهد شد.

سرپرست شرکت مخابرات گلستان همچنین گفت: در گرگان ۵۰ درصد منطقه زیر پوشش فیبر نوری قرار گرفت و بین ۳ تا ۵ سال آینده این طرح تکمیل می‌شود.