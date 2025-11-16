در اقدامی برای کاهش فشار‌های اقتصادی بر خانواده‌های نیازمند زندانیان زن، کمک مالی یک میلیارد تومانی توسط یک خیریه به ۲۱۱ خانواده از زنان زندانی پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد حمایتی زمانی کلید خورد که زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در بازدیدی از زندان فردیس کرج متوجه شرایط بحرانی برخی از خانواده‌های زندانیان زن سرپرست خانوار شد.

پس از این بازدید میدانی و با حضور یکی از خیرین، فرآیند شناسایی دقیق خانواده‌های اولویت‌دار با همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و سازمان زندان‌ها آغاز شد.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۲۱۱ خانواده به عنوان نیازمندترین افراد برای دریافت این کمک‌های مالی معرفی شدند.

در نهایت، مبلغ یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان به صورت مستقیم به این خانواده‌ها پرداخت شد تا بخشی از بار سنگین اقتصادی آنان را کاهش داده و از بحران‌های ناشی از غیبت سرپرست خانواده بکاهد.