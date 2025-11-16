کمک مالی بیش از یک میلیاردی به خانوادههای زنان زندانی
در اقدامی برای کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوادههای نیازمند زندانیان زن، کمک مالی یک میلیارد تومانی توسط یک خیریه به ۲۱۱ خانواده از زنان زندانی پرداخت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این رویداد حمایتی زمانی کلید خورد که زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در بازدیدی از زندان فردیس کرج متوجه شرایط بحرانی برخی از خانوادههای زندانیان زن سرپرست خانوار شد.
پس از این بازدید میدانی و با حضور یکی از خیرین، فرآیند شناسایی دقیق خانوادههای اولویتدار با همکاری مشترک معاونت امور زنان و خانواده و سازمان زندانها آغاز شد.
بر اساس بررسیهای انجامشده، ۲۱۱ خانواده به عنوان نیازمندترین افراد برای دریافت این کمکهای مالی معرفی شدند.
در نهایت، مبلغ یک میلیارد و ۵۵ میلیون تومان به صورت مستقیم به این خانوادهها پرداخت شد تا بخشی از بار سنگین اقتصادی آنان را کاهش داده و از بحرانهای ناشی از غیبت سرپرست خانواده بکاهد.