پخش زنده
امروز: -
سخنگوی صنعت آب گفت: با وجود مصوبه مراجع بالادستی مبنی بر تحویل فوری چاههای در اختیار شهرداری تهران به وزارت نیرو، تاکنون این اقدام عملی نشده است.
«عیسی بزرگزاده» در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به بلاتکلیفی چاههای در اختیار شهرداری تهران برای تأمین آب شرب پایتخت گفت: با وجود مصوبه مراجع بالادستی مبنی بر تحویل فوری این چاهها به وزارت نیرو، تاکنون این اقدام عملی نشده است.
وی افزود: برای واگذاری این چاهها حتی تا عقد و مبادله تفاهمنامهها هم پیش رفتیم، اما فرآیند تحویل در عمل پیشرفتی نداشته و این موضوع اشکال بزرگی است.
سخنگوی صنعت آب بیان کرد: هماکنون بیش از ۵۰ حلقه چاه در اختیار شهرداری قرار دارد که قابلیت اتصال فوری به شبکه آب شرب تهران را دارند و تعداد زیادی از چاههای دیگر نیز با انجام بهسازیهای محدود میتوانند وارد مدار شوند.
وی تأکید کرد: وزارت نیرو آمادگی دارد به سرعت عملیات بهسازی این چاهها را انجام دهد تا آب آنها با کیفیت مناسب وارد سامانههای تصفیه و شبکه آب شرب شود؛ اقدامی که طبق قانون باید صورت گیرد.
چهره تهران، چهره یک شهر کمآب و نیازمند مدیریت مصرف شدید نیست
بزرگزاده با انتقاد از نحوه مدیریت مصرف آب در شهر تهران گفت: نمای ظاهری تهران نشان نمیدهد که با بحران کمآبی روبهرو هستیم. وقتی در گرمترین ساعات روز فوارههای شهرداری تهران فعالاند و آبپاشی معابر به شکلی انجام میشود که بخشی از آب روی آسفالت میریزد، این پیام به شهروندان منتقل نمیشود که شهر نیازمند صرفهجویی است.
سخنگوی صنعت آب با درخواست از شهرداری و شورای شهر برای همراهی بیشتر با وزارت نیرو تأکید کرد: با بیلبورد و پیامهای تبلیغاتی نمیتوان انتظار مدیریت مصرف از مردم داشت؛ زمانی که عملکرد مدیریت شهری با الگوی صرفهجویی همخوانی ندارد.