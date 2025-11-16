به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی در استان گفت: بارش برف ارتفاعات و مناطق سردسیر برخی شهر‌ها مثل تکاب تخت سلیمان وکوهسار سلماس و ارتفاعات پیرانشهر و مهاباد را سفیدپوش کرد.

سعید خلیلی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی با ادامه فعالیت سامانه بارشی تا اواخر وقت فردا دوشنبه شرایط برای بارش‌های متناوب باران در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف و وزش باد طی امروز در نواحی جنوبی نسبتاً شدید در سطح استان فراهم خواهد بود.

خلیلی تصریح کرد: با توجه به هشدار نارنجی صادر شده و شدت بارش‌ها احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها بویژه در جنوب و نیمه غربی استان و همچنین لغزندگی، مه گرفتگی و کاهش دید در جاده‌های ارتباطی در طی مدت مذکور وجود خواهد داشت.

خلیل زاده گفت: در شبانه روز گذشته پلدشت با ۱۵ درجه بالای صفر گرمترین و ارومیه با دو درجه زیر صفر سردترین شهر استان بود.

این کارشناس هواشناسی استان اضافه کرد: روز گذشته ۲۴ آبان بیشترین بارش در پیرانشهر با ۲۴.۶ میلیمتر ثبت شده است.