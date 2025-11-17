لزوم اقدام عملی برای حمایت از فعالان حوزه خرما

رئیس انجمن خرمای بوشهر از مسئولان خواست ضمن توجه جدی و عملی به مطالبات فعالان خرما، در مسیر تثبیت و توسعه بازار‌های صادراتی گام بردارند.