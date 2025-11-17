بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، ندیر پورجم با انتقاد از سیاستهای ناکارآمد حوزه صادرات خرما، تثبیت و توسعه بازارهای هدف را مطالبه اساسی فعالان این صنعت عنوان کرد و خواستار اقدام عملی نهادهای دولتی برای تحول در بازارسازی شد.
وی اظهار کرد: مشکل اصلی امروز فعالان خرما نه در بخش تولید، بلکه در تثبیت بازارهای هدف و فراهمسازی زیرساخت برای رشد صادرات است؛ وظیفهای که بیش از هر چیز بر دوش سازمان توسعه تجارت قرار دارد.
رئیس انجمن خرمای بوشهر با اشاره به ضعفهای ساختاری در تحلیل بازار هدف، زیرساختهای حملونقل و حوزه برندسازی افزود: در سالهای گذشته ۹۰ درصد تمرکز فعالان و سیاستگذاران بر تولید بوده و فقط ۱۰ درصد توجه به بازارسازی معطوف میشده که بیشتر یک وظیفه حاکمیتی است.
وی عنوان کرد: بررسی عملکرد ایران طی سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ نشان میدهد اگرچه از نظر وزنی ۱۶ درصد و ارزشی ۱۹ درصد رشد در تولید خرما داشتهایم، میانگین رشد سالانه ما حدود ۲.۵ درصدوزنی و ۲.۹ درصد ارزش دلاری بوده که در مقایسه با ۸ کشور برتر جهان، چندان مطلوب نیست.
پورجم نایبرئیس اتاق بازرگانی بوشهر یادآور شد: کشورهای رقیبی همچون امارات، عربستان و شمال آفریقا با حمایت دولت و تمرکز بر بازارسازی، دیپلماسی اقتصادی، لجستیک و سردخانه، فاصله زیادی از ایران گرفتهاند. کشور تونس با یکپنجم تولید ایران، هفت برابر درآمد ارزی بالاتر دارد؛ مصر با یکسوم سطح زیرکشت ایران، سهبرابر بیشتر تولید میکند؛ و عربستان با پرداخت یارانه حمل، بازار جنوب شرق آسیا را تصاحب کرده است.
به گفته وی، اگر تمام امور به بخش خصوصی واگذار شود، نتیجه مطلوب حاصل نمیشود و دولت باید حضور مؤثر و فعالتری در حمایت و سیاستگذاری داشته باشد.
رئیس انجمن خرمای بوشهر مصادیق اقدامات راهبردی را ارائه بستههای تشویقی صادرات، کاهش هزینه نگهداری در گمرکها، تأمین تسهیلات مالی و تعریف خطوط اعتباری موثر دانست و اضافه کرد: نرخ بهره تسهیلات صادراتی در امارات تنها ۲ درصد است.
وی ادامه داد: در استان بوشهر خط اعتباری مناسبی برای صادرکنندگان خرما وجود ندارد؛ ازاینرو فعالان این بخش توان رقابت ندارند.
رئیس انجمن خرمای بوشهر به تصویب تهاتر خرما با میوههای گرمسیری در شورای مرکزی و اجرای آن در استان بوشهر اشاره کرد و این مصوبه را از دستاوردهای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت برشمرد.
پورجم بر همکاری سازنده طرفین تأکید کرد و از مسئولان خواست توجه جدی و عملی به مطالبات فعالان خرما داشته باشند و اقدامات لازم را در مسیر تثبیت و توسعه بازارهای صادراتی انجام دهند.