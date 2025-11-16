رئیس بنیاد شهید بردسکن، بانوی مؤمنه و صبور، حاجیه خانم زهرا سپه خسروی، مادر گرانقدر شهید والامقام سید احمد حسینی درگذشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان بردسکن گفت: خبر درگذشت این بانوی مؤمنه که عمر شریف خود را در مسیر ایمان، ایثار و تربیت فرزند شهیدش سپری کرد او اکنون به دیدار فرزند شهیدش شتافت و یاد و نامش تا همیشه در دل‌ها زنده خواهد ماند.

علی نخعی افزود: از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

وی ادامه داد: مراسم تشییع جنازه این مادر شهید با حضور قشر‌های مختلف مردم و اهالی روستای ابراهیم آباد برگزار شد و پس از اقامه نماز در جوار فرزند شهیدش به خاک سپرده شد.

بسیجی شهید والامقام سید احمد حسینی فرزند سید محمد، متولد ۲۰ فروردین ۱۳۴۵، در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۶۲ در عملیات پدافندی در منطقه مهران بر اثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نائل آمد و در روستای ابراهیم‌آباد تشییع و به خاک سپرده شد.