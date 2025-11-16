پخش زنده
در نشست هیئت امنای ستاد دیه گیلان راههای تقویت همکاری برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، جلسه هیئت امنای ستاد دیه گیلان ظهر امروز با حضور اعضا در دفتر رئیسکل دادگستری استان برگزار شد و راههای تقویت همکاری برای کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، رئیسکل دادگستری گیلان با اشاره به ظرفیت قانونی «اعسار» گفت: با همراهی قضات محاکم، تلاش شده است از این ابزار قانونی برای کاهش بدهی و تسهیل آزادی محکومان جرائم غیرعمد استفاده شود تا افراد پس از رهایی، امکان پرداخت اقساطی بدهی خود را داشته باشند.
الهیان همچنین بر لزوم پیشگیری از وقوع جرائم غیرعمد تأکید کرد و افزود: صداوسیما نقش مهمی در فرهنگسازی و اطلاعرسانی دارد و میتواند با آموزشهای رسانهای از بروز این جرائم جلوگیری کند.
در ادامه، دکتر ربانی مدیرکل صدا و سیمای مرکز گیلان ضمن اعلام آمادگی کامل رسانه برای تولید برنامههای آموزشی گفت: رسانه ملی با تأثیر مستقیم بر سبک زندگی مردم میتواند نقش مؤثری در کاهش ورود ناخواسته افراد به زندانها داشته باشد.