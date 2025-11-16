به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بازرس کل قضایی استان، در جلسه‌ای با مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان و جمعی از کارشناسان مشکلات مربوط به آثارتاریخی شهرستان چالدران از جمله مقبره سید صدرالدین و محوطه تاریخی جنگ چالدران، مجموعه قره‌کلیسا به عنوان اثر جهانی ثبت‌شده در فهرست یونسکو و دیگر مراکز مهم تاریخی شهرستان را بررسی و راهکار‌های لازم جهت توسعه صنعت گردشگری و استفاده حداکثری از این آثار تاریخی بی نظیر را ارائه داد.

روح‌الله محبوبی در این جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر شهرستان چالدران اظهار کرد: چالدران یکی از مناطق غنی و کم‌نظیر از حیث آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی است. وجود یادمان نبرد تاریخی چالدران، قره‌کلیسا (اثر ثبت‌شده در فهرست جهانی یونسکو)، مقبره سید صدرالدین و ده‌ها اثرتاریخی و طبیعی، این شهرستان را به یکی از محور‌های مهم گردشگری شمال‌غرب کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و احیای زیرساخت‌های فرهنگی در چالدران می‌تواند نقش بسزایی در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و معرفی بهتر میراث ارزشمند استان ایفا کند و ضروری است دستگاه‌های مسئول با همکاری و هم‌افزایی، مسیر توسعه و جذب سرمایه‌گذار را تسهیل کنند.

در پایان این نشست، بر تداوم تعامل و همکاری نزدیک میان نهاد‌های نظارتی و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تسریع در روند تکمیل پروژه‌های میراثی و گردشگری استان تأکید و مقرر شد اداره‌کل میراث فرهنگی و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه با برگزاری نشست مشترک، موضوع تعیین و صدور سند مالکیت مقبره سید صدرالدین را بررسی و نهایی کرده و نسبت به تکمیل ساختمان پشتیبانی سایت تاریخی جنگ چالدران و تصویب و تخصیص اعتبار لاز م برای بهره‌برداری کامل از این مجموعه اقدام شود.