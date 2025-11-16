پخش زنده
امروز: -
با تداوم فعالیت سامانه بارشی در آذربایجان غربی، بارش برف ارتفاعات و مناطق سردسیر برخی مناطق استان را سفید پوش کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با ادامه فعالیت سامانه بارشی شرایط برای بارشهای متناوب باران و در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف فراهم شده بود بطوری که از شهرهای تکاب تخت سلیمان و کوهسار سلماس، ارتفاعات پیرانشهر و مهاباد بارش برف گزار ش شده است.
در این مدت پلدشت با ۱۵ درجه بالای صفر گرمترین و ارومیه با ۲ درجه زیر صفر سردترین شهر استان در شبانه روز گذشته بود.
در شبانه روز گذشته بیشترین بارش در پیرانشهر با ۲۴.۶ میلیمتر ثبت شده است.