به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ با ادامه فعالیت سامانه بارشی شرایط برای بارش‌های متناوب باران و در ارتفاعات و نقاط سردسیر برف فراهم شده بود بطوری که از شهر‌های تکاب تخت سلیمان و کوهسار سلماس، ارتفاعات پیرانشهر و مهاباد بارش برف گزار ش شده است.

در این مدت پلدشت با ۱۵ درجه بالای صفر گرمترین و ارومیه با ۲ درجه زیر صفر سردترین شهر استان در شبانه روز گذشته بود.

در شبانه روز گذشته بیشترین بارش در پیرانشهر با ۲۴.۶ میلیمتر ثبت شده است.