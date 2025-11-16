

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس پلیس راهور استان یزد گفت: در ساعت ۱۶ و ۵۳ دقیقه، خبر تصادف فوتی در بلوار امام حسن مجتبی (ع) یزد به پلیس راهور اعلام و ماموران در محل حاضر شدند.

سرهنگ عزیزالله دستوار افزود: با بررسی ماموران پلیس راهور مشخص شد یک دستگاه موتورسیکلت با سه سرنشین با قسمت عقب وانت مزدا که در کنار خیابان پارک بوده برخورد کرده است.

رئیس پلیس راهور استان یزد افزود: در این حادثه که به علت عدم توجه به جلو راکب موتورسیکلت رخ داد دو سرنشین موتورسیکلت مجروح و یکی دیگر از سرنشینان که نوجوانی ۱۱ ساله بود در محل جان خود را از دست داد.

سرهنگ دستوار بار دیگر از خانواده‌ها خواست از قرار دادن موتورسیکلت در اختیار نوجوانان فاقد گواهینامه خودداری کنند.