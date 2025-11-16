پخش زنده
تکواندوکار ایران در مرحله نیمهنهایی وزن منفی ۷۰ کیلوگرم بازیهای همبستگی اسلامی با برتری مقابل رقیب نیجریهای خود راهی دیدار فینال شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی وزن منهای ۷۰ کیلوگرم مسابقات تکواندو بازیهای همبستگی اسلامی امروز یلدا ولی نژاد در پیکار با «آنیانچو» از نیجریه در دو راند متوالی صاحب برتری شد و به دیدار پایانی صعود کرد.
ولی نژاد پس از یک دور استراحت در مرحله یک چهارم نهایی «جنپر» از ترکیه را شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.