

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در مرحله نیمه نهایی وزن منهای ۷۰ کیلوگرم مسابقات تکواندو بازی‌های همبستگی اسلامی امروز یلدا ولی نژاد در پیکار با «آنیانچو» از نیجریه در دو راند متوالی صاحب برتری شد و به دیدار پایانی صعود کرد.

ولی نژاد پس از یک دور استراحت در مرحله یک چهارم نهایی «جنپر» از ترکیه را شکست داده و راهی مرحله نیمه نهایی شده بود.