در گرامیداشت روز جهانی جی آی اس از تلاشگران این عرصه در سنندج تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حبیبی معاون عمرانی استاندار کردستان در این مراسم با اشاره به اینکه حوزه جی آی اس یا سامانه اطلاعات جغرافیایی علمی است که در مواقع ضروری و بحران میتواند بسیار مفید باشد گفت پرهیز از فعالیت جزیرهای و حرکت به سوی هم افزایی و تعامل دستگاههای مختلف میتواند کاربرد این علم را بسیار نمایان کند.
سلطانی مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کردستان هم در این جلسه با اشاره به شعار دادههای مکانی پایه سیستمهای هوشمند به عنوان شعار روز جهانی جی آی اس گفت: سخت افزار، نرم افزوار، نیروی انسانی و دادهها از مهمترین ارکان جی آی است.