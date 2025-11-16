پخش زنده
بیش از ۹۵ درصد دامداریهای صنعتی کشور واکسن نوبت اول سویه جدید تب برفکی را دریافت کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی قرارگاه تب برفکی سازمان دامپزشکی کشور درباره آخرین وضعیت واکسیناسیون دامها و کنترل سویه جدید تب برفکی افزود: تاکنون ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار راس دام سنگین و تعداد محدودی از دام سبک در کشور علیه سویه جدید تب برفکی واکسینه شدهاند و واکسن راپل نیز یا به دامها تزریق شده و یا در حال تزریق است.
حمید زینالی افزود: در دامداریهای روستایی، عشایری و سنتی واکسن نوبت اول دامها علیه سویه جدیدی تب برفکی به صورت رایگان با تلاش بخش دولتی تزریق شده است و این روند ادامه دارد.
وی گفت: رصد و پایش سویه جدید تب برفکی در دامهای سنگین و سبک با قدرت انجام میشود و اگر موارد جدیدی از وقوع این بیماری مشاهده شود، پروتکلهای بهداشتی اجرا و واکسیناسیون دامها انجام میشود.
سخنگوی قرارگاه تب برفکی سازمان دامپزشکی، با بیان این که انواع اقدامات امنیت زیستی و واکسیناسیون در کانونهای این بیماری و در شعاعهای مختلف تعیین شده صورت میگیرد، افزود: با روند کنونی پیشبینی میکنیم تا دو هفته آینده به کنترل کامل این بیماری دامی در کشور برسیم.
حمید زینالی گفت : با توجه به اقدامات بهداشتی دامداران و ادارات دامپزشکی سراسر کشور و همچنین واکسیناسیون؛ با همکاری بخش دولتی و خصوصی، سویه جدید تب برفکی در دامها کنترل شده است و در چند روز اخیر در دامداریهای صنعتی استانهای تهران، البرز، فارس و قزوین که به لحاظ دام سنگین شیری از اهمیت زیادی برخوردار هستند، گزارش از سویه جدید تب برفکی نداشتیم و موارد گزارشی، بیشتر در سطح دام روستاها میباشد.
وی درباره واردات واکسن سویه جدید تب برفکی اعلام کرد: در کل تاکنون ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دُز واکسن سویه جدید تب برفکی وارد کشور شده است.
سخنگوی قرارگاه تب برفکی سازمان دامپزشکی کشور افزود: از این میزان واکسن وارد شده، یک میلیون و ۵۰۰ هزار دُز تا پایان این هفته یا شنبه هفته آینده در استانها توزیع میشود.
حمید زینالی همچنین گفت: دیروز ۲۴ آبان نیز یک میلیون دُز واکسن میان استانها برای انجام واکسیناسیون دامها توزیع شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که واکسنهای ساخت داخل نیز برای واکسیناسیون دامها علیه سویه جدید تب برفکی به زودی آماده و استفاده قرار شود.
سخنگوی قرارگاه تب برفکی سازمان دامپزشکی کشور در مورد تعداد دامهای مبتلا افزود: براساس گزارش مربوط به ۱۰ روز پیش، تعداد دامهای مبتلا به سویه جدید تب برفکی در واحدهای صنعتی و سنتی حدود ۲۰ هزار راس میباشد.