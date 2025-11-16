پخش زنده

در نشستی در ارومیه جزئیات دههای برنامه فرهنگی -اجتماعی ستاد بزرگداشت هفته زن و روز مادر آذربایجان غربی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان غربی دراین نشست از برگزاری صدها برنامه در هفته بزرگداشت زن در استان خبرداد و گفت: برگزاری کنگره بانوان تاثیرگذار استان برای چهارمین سال متوالی - برگزاری همایش بانوان کارآفرین استان، برپایی نمایشگاه فروش محصولات بانوان کارآفرین در سراسر استان، برگزاری همایش یک دانش آموز در کنار یکمادر شهید بخشی از این برنامه هاست.
نیر الهامی آگاه سازی و آموزش بیماریها و سرطانهای شایع زنان و ناباروری ، برگزاری مسابقات ورزشی بین کارمندان زن در استان، برگزاری اردوهای جهادی یک روزه در برخی روستاهای کم برخوردار استان، غبار روبی مزار زنان شهیده و جشنهای میلاد حضرت فاطمه را ازدیگر برنامههای این هفته برشمرد.
در این جلسه همچنین مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی حاصران به بیان برنامههای خود پرداختند.