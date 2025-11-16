ایرانشناسی باید بستر اصلی دیپلماسی فرهنگی باشد
رئیس بنیاد ایرانشناسی گفت: دیپلماسی فرهنگی باید بستر اصلی روابط بینالملل امروز باشد؛ در جهانی که سیاست و رسانه گاهی تصویری نادقیق از ملتها ارائه میکنند، این فرهنگ است که روایت اصیل را بیان میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
علیاکبر صالحی در رویداد اجلاس بینالمللی ایرانشناسی با عنوان «ایران در بستر جهانیشدن» گفت: در این نشست دو پنل تخصصی پیشبینی شده است؛ نخست ایران جهانی در بستر جهانیشدن و دوم ایرانشناسی، دیپلماسی فرهنگی و تعاملات بینالمللی. هر دو موضوع از بنیادیترین مباحث پیشروی جامعه ایرانشناسیاند.
وی افزود: مطالعات جهانیشدن امروز از حوزه اقتصاد عبور کرده و وارد پهنههای فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و زبانی شده است؛ شناخت هر فرهنگ بدون توجه به شبکه گسترده تعاملات آن، شناختی ناقص است. تاریخ ایران همواره در گفتگویی مستمر با جهان شکل گرفته و جهانیشدن فرصتی برای تحلیل پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران فراهم کرده است.
رئیس بنیاد ایرانشناسی، دیپلماسی فرهنگی را یکی از ارکان مهم روابط میان ملتها دانست و گفت: دیپلماسی فرهنگی قدرتی بیصدا، اما پایدار است؛ قدرتی که بر جذابیت، اعتماد و فهم مشترک استوار است و میتواند حتی در دشوارترین دورهها مجاری گفتوگو را باز نگه دارد.