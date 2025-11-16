به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پی برگزاری اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در شهر مانیل کشور فیلیپین، امروز یکشنبه ۲۵ آبان بانوان کشورمان در نخستین دیدار دوستانه خود به مصاف تیم ملی لهستان رفت که این دیدار با نتیجه یک بر یک به پایان رسید.

گل تیم ملی فوتسال بانوان ایران را مارال ترکمان به ثمر رساند.

در این دیدار، شاگردان شهرزاد مظفر با هدف افزایش هماهنگی تیمی، بررسی شرایط فنی بازیکنان و کسب تجربه پیش از آغاز جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ به میدان رفتند.

کادر فنی تیم ملی با ایجاد تغییرات در ترکیب و بررسی عملکرد بازیکنان، روند آنالیز فنی تیم را ادامه داد.

تیم ملی فوتسال بانوان ایران پس از این مسابقه، برنامه آماده‌سازی خود را در مانیل ادامه خواهد داد و در دومین بازی دوستانه برابر نیوزیلند به میدان خواهد رفت.