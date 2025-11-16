رئیس هیئت عامل ایمیدرو:

به زودی ۱۲۰ پهنه معدنی را در بورس کالا عرضه می‌کنیم

سمیعی نژاد در نشست مشترک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در این طرح ایمیدرو معدن را عرضه می‌کند و سرمایه را بخش خصوصی تامین خواهد کرد.