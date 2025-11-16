پخش زنده
امروز: -
سمیعی نژاد در نشست مشترک سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران گفت: در این طرح ایمیدرو معدن را عرضه میکند و سرمایه را بخش خصوصی تامین خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، وی گفت: بخش خصوصی میتواند با بخش خصوصی خارجی همکاری کند.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو گفت: این معادن سبدی عرضه میشود، هزینه اکتشاف سرمایه بخش خصوصی محسوب میشود با اینکه ایمیدرو ۳۰ درصد سرمایه گذاری را برعهده خواهد داشت.
نشست مشترک اعضای کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با مسئولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (یمیدرو) به میزبانی ایمیدرو برگزار شد.