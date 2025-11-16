پخش زنده
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک ایران گفت: تهاجم به ایران خیانت به دیپلماسی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل بقایی در کنفرانس بین المللی «حقوق بین الملل تحت تهاجم، تجاوز و دفاع» درباره تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، با بیان اینکه توجیه آمریکا از این تجاوز این بود که دفاع مشروع جمعی انجام داده است، اظهار کرد: ما در حال مذاکره بودیم که مورد حمله قرار گرفتیم لذا این تهاجم خیانت به دیپلماسی است.
وی ادامه داد: این تهاجم ماده ۲ منشور ملل متحد و اصول حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات را زیر سوال میبرد. ما در حین مذاکره مورد حمله قرار گرفتیم که این امر خیانت به دیپلماسی بود. این امر به سادگی و یک امر لفظی نیست. این یک نقض آشکار قواعد و مقررات بوده است که بر کل جوامع بشری اثر میگذارد؛ بهنحوی که استفاده از زور در آن زمان امری را بنا نهاد که روندی خطرناک است و میتواند حقوق بینالملل را مورد حمله قرار دهد.
سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه هر جایی دیکتاتوری شروع شود دیپلماسی متوقف میشود، افزود: الان همان شرایط است و ما به بنبستی در مذاکرات خود با آمریکا رسیدهایم. فکر نمیکنم قانون پایینتر از قدرت باشد. به این معنا که ما از نظم جهانی مبتنی بر قانون حمایت میکنیم. وقتی قوانین بینالمللی نقض میشود، چنین اتفاقاتی رخ میدهد که جنگ میشود و نقض منشور ملل متحد رخ میدهد.
وی تصریح کرد: باید شرایطی ایجاد شود که قدرتها تحت کنترل باشند و فرآیندی که از قدرت خود استفاده میکنند تحت کنترل باشد. اگر دیپلماسی را مد نظر داشته باشیم در نهاد این تفکر، همکاری وجود دارد. دیپلماسی است که به ما این قدرت را برای مذاکره میدهد. برای ما دیپلماسی صرفا تعارفات سیاسی نیست بلکه پایان دادن به اختلافات و همکاری با سایر کشورها است. این نتیجه تجاربی است که کسب کردیم.
بقایی گفت: باید تلاش کنیم تا از تمامی ابزارهای خود استفاده کنیم تا امنیت و ثبات را در منطقه و جهان ایجاد کنیم. همه اینها برای بشریت است و تا زمانی که برخی از این قدرتها فکر میکنند حائز همه حقوق هستند و نگاه متکبرانه دارند، ما بیشتر شاهد خشونت در جهان خواهیم بود.