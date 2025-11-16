رئیس فوریت‌های پزشکی شهرستان نهاوندگفت: بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو سواری پژو در نهاوند،۶ دانش آموز مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، الله یار فریاد رس افزود: امروز یک دستگاه خودروی سواری تاکسی پژو که به‌عنوان سرویس مدارس فعالیت می‌کرد، در جاده زرامین به گیان شهرستان نهاوند دچار واژگونی شد.

او تصریح کرد: در این حادثه، ۶ دانش‌آموز پسر در رده سنی ۷ تا ۹ سال دچار آسیب شدند.

رئیس فوریت‌های پزشکی شهرستان نهاوند گفت: مصدومان حادثه به بیمارستان علی مرادیان نهاوند انتقال یافتند و پس از بررسی‌های پزشکی و اقدامات درمانی همه دانش‌آموزان ترخیص شدند و تنها یک نفر به دلیل شکستگی دست همچنان تحت درمان قرار دارد و بزودی ترخیص خواهد شد.