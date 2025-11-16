پایان آذر، زمان برگزاری رزمایش فراگیر زمینلرزه در ایلام
رزمایش بزرگ زمینلرزه پایان آذر با حضور همه دستگاههای استانی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ رزمایش بزرگ زمینلرزه در روزهای پایانی آذر امسال با مشارکت همه دستگاههای عضو ستاد بحران استان و به مناسبت روز ایمنی و کاهش بلایای طبیعی برگزار خواهد شد.
«احمد کرمی» استاندار ایلام در نشست هماهنگی عملیات رزمایش بزرگ زلزله در ایلام با تأکید بر ضرورت اجرای واقعگرایانه رزمایش بزرگ زمینلرزه اظهار داشت: باید رزمایش وقوع زمینلرزه با هدف شناسایی نقاط ضعف و قوت دستگاهها در زمان بحران و بر پایه واقعیتهای بحرانی تدوین، طراحی و اجرا شود چراکه این تمرین ابزار مهمی برای افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.
وی افزود: تجربه ما از حوادث گذشته مانند زمینلرزه، سیل و آتشسوزی نشان میدهد که موفقیت در بحران تنها با هماهنگی کامل دستگاهها، فرماندهی واحد، ارتباطات پایدار و اجرای مانورهای واقعیمحور بهدست میآید.
کرمی اضافه کرد: کشور ایران دارای تنوع بالای مخاطرات طبیعی است و استان ایلام نیز از این قاعده جدا نیست و وقوع زلزله، سیل، رانش، شکستگی خطوط آب و برق و حتی حوادث ثانویه مانند نشت مواد سمی محتمل است، بنابراین لازم است سناریوی رزمایش جامع، دقیق و مبتنی بر واقعیتهای استان باشد.
وی ادامه داد: همافزایی و هماهنگی دستگاهها در هنگام بروز حادثه، باعث ورود سریعتر دستگاهها، جلوگیری از خسارات بیشتر، کاهش تلفات و تسریع امدادرسانی خواهد شد؛ بنابراین نباید این رزمایش به صورت واقعی و فرصتی برای آزمون آمادگی و هماهنگی دستگاهها در شرایط بحران باشد.
استاندار ایلام یادآور شد: بخش مهم رزمایش زلزله باید به حفظ ارتباط، شیوه ارسال پیامها، اطلاعیههای فوری، مسیرهای جایگزین ارتباطی، حملونقل جادهای اضطراری و استقرار تیمهای ارزیاب اختصاص یابد و همچنین در بسیاری از حوادث امکان بروز بینظمی، سرقت و آشفتگی اجتماعی وجود دارد و بنابراین باید نیروهای انتظامی و امنیتی در سناریو نقش فعال داشته باشند و نحوه کنترل کانون بحران تمرین شود.
وی به ضرورت آمادگی دستگاههای درمانی، بهداشتی، تغذیه اضطراری، اسکان موقت و اسکان دائم اشاره کرد و افزود: در مراحل بعدی بحران مسائل روانی، دلهره، خدمات بازرگانی، توزیع کالاهای ضروری و شیوه اطلاعرسانی صحیح اهمیت ویژه دارد و ما باید روایت نخست بحران را درست منتقل کنیم تا از انتشار شایعه جلوگیری شود.
کرمی تصریح کرد: در زمان وقوع بحران مشکلهای متعددی از قبیل شکستگی خطوط آب، قطع برق، بسته شدن مسیرها، آلودگی محیطی، تخریب سازهها و نیاز به آواربرداری رخ میدهد و باید مشخص باشد چه دستگاهی با چه تجهیزاتی وارد عمل میشود چرا که کمبود یا ازدیاد تجهیزات چالش ایجاد میکند.
وی اعلام کرد: وجود دکلهای ارتباطی تقویتشده، تجهیزات راهسازی، ماشینآلات سنگین، آمبولانسها، تیمهای امداد هوایی و زمینی و گروههای ارزیاب باید از پیش مشخص و سازماندهی شود.
استاندار ایلام با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها، جهاد کشاورزی، بهزیستی، هلالاحمر و سایر نهادها در این رزمایش گفت: همه دستگاهها باید در رزمایش حضور داشته باشند و حتی بخش خصوصی و پیمانکارانی که ماشینآلات فعال دارند باید در سطح آمادهباش باشند تا در صورت نیاز بتوان از ظرفیت آنها استفاده کرد.