کاپیتان گاندوها غایب بزرگ دیدار چادرملو -ذوب آهن است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شایان مصلح مدافع و کاپیتان ذوبآهن به دلیل مصدومیت از ناحیه عضلات دوقلو، نمیتواند این تیم را در بازی برابر چادرملو در جام حذفی همراهی کند.
دیدار چادرملو -ذوب آهن قرار است اول آذر به میزبانی چادرملو برگزار شود.
ذوبآهن بعد از این مسابقه باید در لیگ برتر به مصاف خیبر برود و حضور مصلح در آن بازی هم در هالهای از ابهام قرار دارد.
چادر ملو هم اکنون با هفده امتیاز در جایگاه اول و ذوب آهن با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم لیگ برتر فوتبال قرار دارد.