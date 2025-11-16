به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ شایان مصلح مدافع و کاپیتان ذوب‌آهن به دلیل مصدومیت از ناحیه عضلات دوقلو، نمی‌تواند این تیم را در بازی برابر چادرملو در جام حذفی همراهی کند.

دیدار چادرملو -ذوب آهن قرار است اول آذر به میزبانی چادرملو برگزار شود.

ذوب‌آهن بعد از این مسابقه باید در لیگ برتر به مصاف خیبر برود و حضور مصلح در آن بازی هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

چادر ملو هم اکنون با هفده امتیاز در جایگاه اول و ذوب آهن با ۱۰ امتیاز در جایگاه سیزدهم لیگ برتر فوتبال قرار دارد.