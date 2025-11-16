فراخوان ششمین جشنواره جهادگران گلستان با محوریت گرامیداشت شهدای اقتدار منتشر شد و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا پایان آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ عمران و محرومیت‌زدایی، سبک زندگی جهادی و شهدای جهادگر، بهداشت و سلامت، زنان و خانواده، اقتصاد مقاومتی و اشتغال‌زایی، کشاورزی و محیط‌زیست، عرصه‌های علمی و آموزشی و هوش مصنوعی از جمله موضوعات این جشنواره است.

موضوعاتی چون روستا و عشایر، محور مقاومت، امدادرسانی و خدمت‌رسانی، جهاد تبیین، خدمت مؤمنانه، مدیریت بحران، بین‌الملل و جهان اسلام و فناوری‌های روز نیز در فهرست محور‌های جشنواره قرار دارد.

بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار می‌توانند در سه بخش اصلی هنری، ادبی و تخصصی ارائه شوند. قالب‌های قابل پذیرش شامل کلیپ، عکس، موشن‌گرافی، داستان، خاطره‌نویسی، شعر، تجربه‌نگاری و طرح و ایده است.

شرکت در این جشنواره برای عموم آزاد بوده و آثاری که کیفیت و استاندارد مطلوب داشته باشند مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

علاقه‌مندان برای شرکت در جشنواره می‌توانند آثار خود را به گرگان، خیابان الغدیر، بین الغدیر ۳۶ و ۳۸، دبیرخانه کنگره شهدای جهادگر (مرکز جهادگران گلستان) تحویل دهند یا از طریق پیام‌رسان‌های ایتا و بله ارسال کنند.

همچنین بر اساس اعلام یک فراخوان تکمیلی، امکان تحویل آثار در گرگان، سایت اداری استانداری، ساختمان شهید شکری، سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا و ارسال مجازی به شماره ۰۹۱۱۵۱۷۰۴۳۳ نیز فراهم است.

مهلت ارسال آثار تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و به گفته برگزارکنندگان، به برترین آثار در هر بخش جوایز ارزشمند اهدا خواهد شد.