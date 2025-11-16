به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، الکساندر بیکوف مربی اهل روسیه تیم ملی شمشیربازی سابر ایران گفت: بچه‌های سابر ایران ظرفیت خوبی دارند. با توجه به اینکه گذشته خوبی پشت سابر ایران است تلاش کردیم با همین فضا جلو بروم و تاکتیکی و تکنیکی بچه‌ها را می‌شناسم و می‌خواهم به آنها کمک کنم. در گام اول باید فهم خوبی بین مربی و ورزشکار فراهم شود و این برای من مهم است.

وی در خصوص اینکه پیش بینی اش از مسابقات پیش رو در بازی های همبستگی اسلامی چیست؛ گفت: اعتقاد دارم باید نتیجه خوبی بگیریم، اما ورزش است دیگر و همه تلاش خود را می‌کنیم که موفق باشیم.